СМИ: Бой Фьюри — Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе

Короткая ссылка
Поединок между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в начале августа в Эр-Рияде.
СМИ: Бой Фьюри — Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, Саудовская Аравия выделит за право организации боя $150 млн. Ожидается, что официально о дате и месте поединка объявят в уже в конце недели.

31-летний Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в тяжёлом весе. 32-летний Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Джошуа за свою карьеру одержал 24 победы на профессиональном ринге и потерпел одно поражение. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья.

Ранее СМИ назвали призовой фонд боя между Фьюри и Джошуа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить