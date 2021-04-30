СМИ: Бой Фьюри — Джошуа состоится в Эр-Рияде в августе

Поединок между британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится в начале августа в Эр-Рияде.

Как сообщает The Athletic, Саудовская Аравия выделит за право организации боя $150 млн. Ожидается, что официально о дате и месте поединка объявят в уже в конце недели.

31-летний Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в тяжёлом весе. 32-летний Фьюри владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Джошуа за свою карьеру одержал 24 победы на профессиональном ринге и потерпел одно поражение. На счету Фьюри 30 побед и одна ничья.

Ранее СМИ назвали призовой фонд боя между Фьюри и Джошуа.