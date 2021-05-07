Владелец Fight Nights высказался о победе Шлеменко над Сантосом

Владелец промоушена по смешанным единоборствам AMC Fight Nights Амир Мурадов высказал мнение о результате поединка между россиянином Александром Шлеменко и бразильцем Марсио Сантосом на турнире организации во Владивостоке.

«30:27 — это явный перебор. Считаю, что Шлеменко забрал первый раунд, во втором можно было дать ничью, в третьем были «качкли». Точных ударов было больше у Шлеменко. Я бы дал ничью даже, может быть. Если бы бой был в Бразилии, Марсио бы отдали победу», — приводит слова Мурадова ТАСС.

Шлеменко победил Сантоса единогласным решением судей. Для 36-летнего россиянина эта победа стала 60-й в карьере при 13 поражениях.

Ранее Шлеменко объяснил, почему ему не удалось досрочно победить Сантоса