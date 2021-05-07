Шлеменко объяснил, почему ему не удалось досрочно победить Сантоса

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101.

«Впервые случается такое, чтобы передо мной выступили пять моих бойцов. У меня силы остались, но эмоционально немного подустал. Но я не видел ещё, чтобы тренер выставлял пять своих бойцов перед собой, а потом хладнокровно побеждал. Хочу попросить прощения у многих, что не получилось финишировать. Это было тяжело сделать. Соперник был как камень, хотя я по нему хорошо попадал», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Он отметил, что не хотел бы в будущем повторения ситуации, когда его бойцы выступают перед ним в рамках одного турнира.

«Это тяжело психологически, как будто ты уже подрался. А удары Сантоса не были мощными. Чувствовалась его подготовка в Дагестане, потому что он сделал вес. Думаю, он сейчас находится в своей лучшей форме», — добавил боец.

Для 36-летнего Шлеменко победа над Сантосом стала 60-й в карьере при 13 поражениях.

Ранее сообщалось, что Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.