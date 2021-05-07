Шлеменко объяснил, почему ему не удалось досрочно победить Сантоса

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над бразильцем Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 101.
Шлеменко объяснил, почему ему не удалось досрочно победить Сантоса
  • РИА Новости

«Впервые случается такое, чтобы передо мной выступили пять моих бойцов. У меня силы остались, но эмоционально немного подустал. Но я не видел ещё, чтобы тренер выставлял пять своих бойцов перед собой, а потом хладнокровно побеждал. Хочу попросить прощения у многих, что не получилось финишировать. Это было тяжело сделать. Соперник был как камень, хотя я по нему хорошо попадал», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Он отметил, что не хотел бы в будущем повторения ситуации, когда его бойцы выступают перед ним в рамках одного турнира.

«Это тяжело психологически, как будто ты уже подрался. А удары Сантоса не были мощными. Чувствовалась его подготовка в Дагестане, потому что он сделал вес. Думаю, он сейчас находится в своей лучшей форме», — добавил боец.

Для 36-летнего Шлеменко победа над Сантосом стала 60-й в карьере при 13 поражениях.

Ранее сообщалось, что Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

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