Лидерство Магомедшарипова, исключение Тайсумова и дебют Алиева: рейтинг лучших российских бойцов ММА за май 2021 года

RT публикует рейтинг лучших российских бойцов смешанных единоборств за май 2021 года. Забит Магомедшарипов сохранил первую позицию в полулёгком весе, несмотря на решение UFC исключить спортсмена из топ-15 дивизиона. Майрбек Тайсумов уступил Ахмеду Алиеву пятую строчку в списке сильнейших представителей лёгкой категории, а Александр Шлеменко не смог обойти Магомеда Исмаилова, несмотря на победу над Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights.

Лёгкие весовые категории

Прошедший месяц получился не самым насыщенным для представителей России в MMA в дивизионах до 70 кг. Из-за малого числа схваток с участием топ-бойцов изменения коснулись лишь лёгкого веса, в котором пятую строчку в рейтинге потерял Маирбек Тайсумов. Он не только потерпел поражение в последнем поединке, но и не провёл ни одного боя с сентября 2019 года. Столь длительный простой и не самые удачные результаты стоили ему места в табели о рангах.

В пятёрке сильнейших легковесов Тайсумова сменил Ахмед Алиев. В конце апреля экс-чемпион Fight Nights взял верх над белорусом Михаилом Одинцовым в рамках регулярного сезона PFL и увеличил свои шансы на выход в плей-офф. Стоит отметить, что в 2019-м он добрался до полуфинала турнира, но уступил будущему победителю соревнований — Натану Шульте.

Также нельзя обойти тему исключения Забита Магомедшарипова из рейтинга полулёгкого веса UFC. Такой шаг можно назвать беспрецедентным. Обычно промоушен не поступает подобным образом со своими звёздами и максимум лишает их нескольких позиций. Поэтому решение чемпионата вполне может указывать на наличие серьёзных проблем у самого бойца или разногласий между ним и руководством.

С одной стороны, такое событие — повод для пересмотра позиций Магомедшарипова в рейтинге RT, но в данном случае это не до конца обоснованно. Всё же Забит пока не уступил ни одной дуэли в крупнейшем ММА-промоушене планеты и по-прежнему считается одним из главных претендентов на титул UFC. Безусловно, однажды длительный простой может стоить ему первой строчки, но сейчас это не кажется логичным.

Отдельно стоит отметить успешный дебют Мовлида Хайбулаева в новом сезоне PFL. Россиянин единогласным решением судей взял верх над Лазаром Стоядиновичем и одержал 16-ю победу в карьере. Однако серьёзная конкуренция не позволила ему подняться выше четвёртой строчки в рейтинге полулёгкого веса. Всё же его соперниками являются вышеназванный Магомедшарипов, чемпион ACA Магомедрасул Хасбулаев и непобеждённый Мовсар Евлоев.

Средние и тяжёлые весовые категории

В полусреднем дивизионе также не произошло изменений, хотя предпосылки для этого были. Николай Алексахин провёл первую схватку в рамках регулярного чемпионата PFL, а Тимофей Настюхин бился за титул ONE FC, но оба не преуспели. Первый из них на равных сражался с Садибу Си, но не смог продолжить поединок из-за повреждения глаза, а второй проиграл нокаутом Кристиану Ли.

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Категорией выше шанс улучшить свои позиции имел Александр Шлеменко, который провёл первый бой за 17 месяцев. Однако его выступление в дуэли с Марсио Сантосом не позволило ему переместиться на третью строчку рейтинга. Россиянин хоть и справедливо был признан победителем, но явно сделал недостаточно, чтобы подвинуть Магомеда Исмаилова. Пусть последние две дуэли тот провёл и за пределами категории, всё равно он остаётся одним из сильнейших и популярнейших бойцов страны.

В рейтинге полутяжёлого и тяжёлого весов также обошлось без изменений. Но если у сильнейших российских бойцов в категории до 93 кг не было запланировано выступлений, подобного нельзя сказать об их коллегах из самого престижного дивизиона. Своё возвращение в октагон планировал совершить Али Исаев, но его битва с Хатефом Моэйлем была отменена. В связи с этим действующий чемпион PFL начнёт выступление в новом сезоне, имея в пассиве штрафной балл.

Исаев вполне мог лишиться позиций и в рейтинге RT, но из-за сложного положения в дивизионе сохранил за собой вторую строчку. Дело в том, что его преследователи также имеют солидный простой, а Шамиль Абдурахимов сам недавно снялся с поединка с Аугусто Сакаи. Зато заявку на возможное включение в рейтинг сделал Денис Гольцов, одержавший первую победу с октября 2019-го. Русский богатырь уже в первом раунде нокаутировал Мо Дерииса и с шестью очками возглавил турнирную таблицу PFL.

Сводный рейтинг

С учётом сказанного не было предпосылок для серьёзных изменений и в десятке сильнейших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий. Во всяком случае в верхней шестёрке, представители которой не только оставались активными на протяжении последних месяцев, но и не давали серьёзных поводов усомниться в своём мастерстве. Перестановки могли коснуться лишь последних четырёх строчек, да и то исключительно из-за ситуации вокруг Магомедшарипова и отсроченного возвращения Исаева.

Если бы действующий чемпион PFL в тяжёлом весе всё же провёл битву с Моэйлем, то гарантированно обошёл бы в табели о рангах Магомедшарипова, чьё будущее в единоборствах кажется неопределённым. Но этого не произошло, в связи с чем оба остались на своих местах. Теоретически обойти их могли недавно завоевавшие пояса ACA Магомед Бибулатов и Магомедрасул Хасбулаев, но пока подобное решение кажется преждевременным. Обоим необходимо провести как минимум одну успешную защиту.