Тренер заявил, что Магомедшарипов пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем

Мансур Учакаев, тренер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, рассказал, что его подопечный пропустит минимум полгода из-за проблем со здоровьем.

«У нас в данный момент — я говорю от лица Забита — нет никакого желания готовиться и драться. Сейчас есть определённые проблемы со здоровьем, которые надо решить. Мы сейчас займёмся в первую очередь здоровьем Забита. Посмотрим, когда он уже вылечится, тогда и будет всё ясно. Это минимум полгода», — приводит слова Учакаева ТАСС.

Последний бой 30-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Ранее в UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга бойцов.