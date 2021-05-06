Тренер Магомедшарипова объяснил, почему UFC исключил российского бойца из рейтинга

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Главный тренер зала Dagestan Fighter Мансур Учакаев объяснил, почему его ученик Забит Магомедшарипов был исключён из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Тренер Магомедшарипова объяснил, почему UFC исключил российского бойца из рейтинга
  • РИА Новости /© Владимир Астапкович

«Информация о том, что Магомедшарипов может завершить карьеру, появилась, скорее всего, на основании его исключения из рейтингов. Исключение — это профилактическая процедура UFC. Грубо говоря, когда кто-то начинает артачиться, как тот же Джон Джонс, например, то они, как бы грубо это ни звучало, ставят бойцов на место. Типа: «Ты чего дёргаешься? Знай своё место». Они Забиту предлагали бои на коротком уведомлении — за две недели за титул подраться. Там другие предложения — например, с тем же Яиром Родригесом встретиться. Забит принципиально встал на свою позицию, это им не нравится. Скорее всего, поэтому его исключили из рейтинга», — заявил Учакаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Последний бой 30-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Каттара решением судей.

Ранее тренер Магомедшарипова заявил, что российский боец хочет драться только за титул чемпиона UFC.

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