Тренер Магомедшарипова заявил, что российский боец хочет драться только за титул чемпиона UFC
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- АГН «Москва»
«Сегодня тяжело получить бой за пояс, поскольку есть претенденты. Но завтра всё может поменяться. Возможно, что Забит будет на своем стоять и он по этой причине он может завершить карьеру — например, если они не пойдут на уступки. Забит может принципиально не драться. Он будет драться только за титул. Другие бои он примет. Вот это я точно знаю», — сказал Учакаев в интервью «Спорт-Экспрессу».
30-летний Магомедшарипов последний свой поединок провёл в ноябре 2019 года в Москве, победив единогласным решением судей американца Кэлвина Каттара.
Ранее менеджер Магомедшарипова не исключил завершения карьеры российским бойцом.