Тренер Магомедшарипова заявил, что российский боец хочет драться только за титул чемпиона UFC

Главный тренер Dagestan Fighter Мансур Учакаев заявил, что его ученик Забит Магомедшарипов может завершить карьеру, если Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не предложит ему бой за титул чемпиона лиги.

«Сегодня тяжело получить бой за пояс, поскольку есть претенденты. Но завтра всё может поменяться. Возможно, что Забит будет на своем стоять и он по этой причине он может завершить карьеру — например, если они не пойдут на уступки. Забит может принципиально не драться. Он будет драться только за титул. Другие бои он примет. Вот это я точно знаю», — сказал Учакаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

30-летний Магомедшарипов последний свой поединок провёл в ноябре 2019 года в Москве, победив единогласным решением судей американца Кэлвина Каттара.

Ранее менеджер Магомедшарипова не исключил завершения карьеры российским бойцом.