Менеджер Магомедшарипова не исключил завершения карьеры российским бойцом

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулёгкой весовой категории, заявил, что его подопечный может завершить карьеру.

«Он считает, что заслужил шанс побороться за титул. Но UFC уже назначил чемпионский бой. Так что нам ещё предстоит с этим разобраться. Забит твёрдо стоит на своём. Возможно, что мы его больше не увидим. В любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и скоро сообщим о принятом решении», — заявил Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Свой последний поединок в UFC Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года, когда россиянин единогласным решением судей одержал победу над Келвином Каттаром.

Ранее сообщалось, что боец UFC Родригес всё ещё надеется подраться с Магомедшариповым.