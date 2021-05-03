Менеджер Магомедшарипова не исключил завершения карьеры российским бойцом

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Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулёгкой весовой категории, заявил, что его подопечный может завершить карьеру.
Менеджер Магомедшарипова не исключил завершения карьеры российским бойцом
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Он считает, что заслужил шанс побороться за титул. Но UFC уже назначил чемпионский бой. Так что нам ещё предстоит с этим разобраться. Забит твёрдо стоит на своём. Возможно, что мы его больше не увидим. В любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и скоро сообщим о принятом решении», — заявил Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Свой последний поединок в UFC Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года, когда россиянин единогласным решением судей одержал победу над Келвином Каттаром.

Ранее сообщалось, что боец UFC Родригес всё ещё надеется подраться с Магомедшариповым.

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