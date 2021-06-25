Мендес рассказал, что Нурмагомедов снова хочет драться

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечный снова хочет драться.

«Можно сказать, что он снова хочет драться. Я имею в виду, он скучает по тренировкам, скучает по дракам. Когда мы отправились на последний бой и его двоюродный брат Абубакар должен был драться, он просто был полон энергии и сказал: «Я скучаю по этому чувству». И такое ощущение, что он какое-то время будет скучать из-за того адреналина, который вы получаете от входа в октагон, когда все эти люди вас подбадривают. Это трудно заменить в обычной жизни, потому что обычная жизнь не такая», — приводит слова Медеса Cageside Press.

Он отметил, что Нурмагомедов не нарушит данное матери обещание и не вернётся в октагон без её благословения.

«Я могу с уверенностью сказать, что после двух лет выхода из октагона камбэка определённо не будет. Но я могу честно сказать, что, пока он все ещё в расцвете сил, есть вероятность, что он и его мать смогут поговорить», — добавил тренер.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов претендует на звание лучшего бойца ММА на премии ESPY Awards.