«Мы на связи с Хабибом»: Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова «проектом UFC»

Хабиб Нурмагомедов доказал, что он был лучшим бойцом UFC, заявил Рамзан Кадыров, объясняя, почему назвал уроженца Дагестана «проектом» этого промоушена. По словам главы Чечни, он не считает оскорбительным это слово и находится на связи с экс-чемпионом — и тот «ничего не говорит» по этому поводу. Кадыров также ответил на вопрос, почему предложил спортсмену встретиться с одним из представителей клуба «Ахмат», и заявил, что Нурмагомедов сейчас победил бы Тони Фергюсона.

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, почему назвал бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «проектом» этого промоушена. По словам политика, он не считает это слово оскорбительным.

«Это значит, что организация нашла человека, который полезен, который будет интересен болельщикам… Мы на связи с Хабибом, с его братьями, со всеми. Они ничего не говорят, а вы ерунду несёте... Я говорю — да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они нашли друг друга: он нашёл эту организацию, а организация нашла его», — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram Visit Chechnya.

Глава Чечни также рассказал, почему предложил Нурмагомедову провести поединок с представителем клуба «Ахмат».

«Я просто к слову сказал, если он придёт в нашу лигу, и ей будет реклама. Посмотрим, если у него будет 30:0 — ещё лучше ему, может, 29:1 будет. Какая разница... Если болеете, надо болеть по-мужски, не оскорбляя друг друга», — добавил Кадыров.

Напоследок он предположил, что Нурмагомедов «убил бы» Тони Фергюсона, который 16 мая потерпел третье поражение подряд. По мнению политика, американец «вообще не спортсмен», как и Конор Макгрегор.

«Они просто проекты, они шоу делают. Сейчас Фергюсон и Макгрегор им неинтересны. Им дают сильных соперников, и они проигрывают. Сейчас у UFC другие интересы, другие чемпионы. Старые уже надоели», — подчеркнул Кадыров.

Ранее высказывание главы Чечни прокомментировал вице-президент «Ахмата» Асланбек Бадаев. Он также отметил, что не видит негатива в определении «проект UFC». По его словам, после победы над Макгрегором руководство промоушена начало относиться к Нурмагомедову по-особенному. В частности, Хабиба не стали лишать чемпионского пояса, когда он не сумел прилететь на бой с Фергюсоном.

«В одинаковых ситуациях мы видим, что к Хабибу особое отношение. Потому что организация делает на него ставку. В том, что Рамзан Ахматович назвал его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умаляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели», — заявил Бадаев в эфире Instagram «Ахмата».

А министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и вовсе обвинил «настроенных против главы ЧР людей» в попытках вырвать фразы из контекста сказанного Кадыровым.

«Настраивая чеченцев и дагестанцев друг против друга, провокаторы не учли, что ранее Рамзан Ахматович поздравлял Хабиба Нурмагомедова с победами, присутствовал на его бое в ОАЭ. Забыли они и о том, что Рамзан Ахматович отправился в Дагестан, чтобы лично принести соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца. И теперь слова о том, что Нурмагомедов — проект UFC, они превратили в слова отрицания его заслуг и физических данных», — цитирует Дудаева Sport24.

Политик считает, что словосочетание «проект UFC» в данной ситуации стоит воспринимать исключительно в том контексте, что промоушен дополнительно раскручивал дагестанца при помощи различных маркетинговых ходов.

Наконец, чемпион WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев посетовал, что высказывания Кадырова стали лишь следствием комментария «нехорошего человека», который спровоцировал руководителя республики вопросом, порвёт ли Нурмагомедов любого представителя клуба «Ахмат».

«Реакция Рамзана Ахматовича — естественная и адекватная, поскольку он не просто финансирует клуб и каждого бойца этого клуба. Он держит руку на пульсе карьеры каждого спортсмена в «Ахмате». Когда ему такое кто-то говорит, конечно, у него сразу реакция: «Кто порвёт? Не может Хабиб порвать всех в клубе. Может быть, он даже ни одного не порвёт», — приводит слова боксёра Kavkaz Press.

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По его мнению, Кадыров действительно готов заплатить любые деньги, если Хабиб решит принять вызов и сразиться с одним из членов «Ахмата». Подлил масла в огонь лишь Александр Емельяненко, который в одном из интервью заявил, что уроженец Дагестана действительно является проектом UFC, поскольку ему всегда подбирали «лёгких оппонентов».

«У него был один сложный соперник — Макгрегор. И тот чуть переоценил себя. А остальные бойцы — вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29:0, а кого побеждал эти 29 раз — неизвестно», — цитирует Емельяненко-младшего Vseprosport.

Напомним, «проектом UFC» Кадыров назвал Нурмагомедова на прошлой неделе. Глава Чечни отметил, что у Хабиба налажены хорошие отношения с главой промоушена Даной Уайтом, ему подбирают «хороших соперников». Он также упрекнул спортсмена в том, что тот никогда не выходил в октагон с флагом России или Дагестана. Попутно Кадыров предложил ему встретиться с любым представителем клуба «Ахмат».

«Я не обвиняю никого и не говорю, что Хабиб не непобеждённый. Пускай он остаётся непобеждённым во всех делах. В UFC он на 100% всех порвал, но порвёт ли он всех в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов предоставить ему любой вес и любой гонорар, чтобы Хабиб выступил в «Ахмате». Готов дать любые деньги, чтобы посмотреть, порвёт ли он любого. В UFC он сделал это, мы болели за него. А в «Ахмате» мы болеем за наших. Готов заплатить больше, чем UFC, если он выступит с нашим одноклубником. Посмотрим, чья возьмёт», — заявил Кадыров.

Свой комментарий к прямому эфиру оставил и боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, который написал: «Мы и его порвём, если он захочет». Сам Нурмагомедов оставил слова Хамзата без внимания, но его двоюродный брат Абубакар, также выступающий в UFC, обвинил коллегу в написании жалобы на Чеченскую Республику после переезда в Европу и напомнил, что ранее тот сидел с членами команды Хабиба за одним столом и называл их братьями.

В ответ Чимаев припомнил конфликт экс-чемпиона UFC и членов его команды с Артёмом Лобовым незадолго до боя с Макгрегором в 2018-м и тем самым намекнул, что они побаиваются решать проблемы один на один. Однако позже боец удалил все свои посты, объяснив этот шаг уважением к жителям Дагестана. Комментируя ситуацию, бывший боец UFC Маирбек Туйсумов призвал не раздувать конфликт между народами Дагестана и Чечни из-за неоднозначных постов Чимаева.