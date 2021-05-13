Харитонов высказался о намерении Кадырова организовать бой Нурмагомедова с бойцом «Ахмата»

Российский боец MMA Сергей Харитонов отреагировал на желание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова увидеть поединок экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с одним из бойцов «Ахмата».

«Рамзан Кадыров — уважаемый человек. Он сделал немало для своей республики и для нашей страны. Хабиб Нурмагомедов также является важным человеком для России и Дагестана. Знаю, что Кадыров дарил подарки Хабибу. В любом случае слова Рамзана — это не провокация. Не хотелось бы, чтобы в их взаимоотношениях возникли непонятные конфликты. Соответственно, эта новость не может быть причиной какой-то неприятной размолвки между ними», — приводит слова «Спорт-Экспресс» Харитонова.

Также боец добавил, что бой Нурмагомедова может действительно состояться.

«Если Хабиб ушёл из профессионального спорта, это не означает, что он не может больше драться. Тем более Кадыров дал понять, что за бой будет большой гонорар. Потому Хабиб вполне может согласиться на него, пускай он даже будет неофициальным. Бойцы могут выйти в клетку на бой ради того, чтобы вопросов у людей никаких не возникало. У Кадырова отличные залы и вообще возможности. Потому организовать поединок он может в один момент», — добавил Харитонов.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы 24 октября 2020 года над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Финкельштейн заявил, что не считает Нурмагомедова проектом UFC.