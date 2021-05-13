Финкельштейн: Нурмагомедов — не проект UFC

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Глава компании M-1 Global, российский промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал высказывание главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, обвинившего экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в том, что тот не выступал под российским флагом, а является проектом зарубежной организации.
Финкельштейн: Нурмагомедов — не проект UFC
  • AFP

«Смешанные единоборства — это не олимпийский вид спорта, чтобы выходить под российским флагом. Мне кажется, Хабиб всегда представлял Россию, Дагестан. Я не видел, чтоб другие бойцы выходили под каким-либо флагом. Хабиб — не проект UFC. Его, напротив, не хотели двигать, не давая титульного боя. Он очень долго шёл к успеху, ушёл без поражений. Не знаю вообще, откуда такое мнение? Таким бойцам, как Фёдор Емельяненко и Нурмагомедов, вообще ничего доказывать не надо. Они уже всё доказали. Бой с Чимаевым? Зачем Нурмагомедову выходить? Этот бой ему не нужен», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

Рамзан Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за поединок с представителями клуба «Ахмат» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, поскольку никогда не выступал под флагом России. Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил: «Мы и Нурмагомедова порвём, если он захочет». 

Ранее сообщалось, что Вартанян высказался о словах Кадырова.

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