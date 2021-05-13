Вартанян — о словах Кадырова: вряд ли Нурмагомедов является проектом UFC
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«Хабиб никогда не выступал под флагом России, это факт, но он же россиянин. Он выступал за Россию — это тоже факт. С другой стороны, любой спортсмен представляет прежде всего себя. К тому же в индивидуальном виде спорта. Даже спортсмены, которые сейчас поедут на Олимпиаду, будут прославлять своё имя. Во-вторых, Хабиб — вряд ли проект UFC, потому что они его долгое время задвигали. Он сам себе выиграл место под солнцем. Хабиб — плод труда и стремления к цели», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».
Он также не считает, что возможен бой Нурмагомедова с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат», так как там нет представителя весовой категории Хабиба. Кроме того, Вартанян не понимает, как можно сравнивать Нурмагомедова с Хамзатом Чимаевым, который выступает в более тяжёлой весовой категории.
Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.
Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что слова Кадырова не повлияют на Нурмагомедова.