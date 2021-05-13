Вартанян — о словах Кадырова: вряд ли Нурмагомедов является проектом UFC

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата и обратил внимание на то, что спортсмен никогда не выходил на поединки под национальным флагом.

«Хабиб никогда не выступал под флагом России, это факт, но он же россиянин. Он выступал за Россию — это тоже факт. С другой стороны, любой спортсмен представляет прежде всего себя. К тому же в индивидуальном виде спорта. Даже спортсмены, которые сейчас поедут на Олимпиаду, будут прославлять своё имя. Во-вторых, Хабиб — вряд ли проект UFC, потому что они его долгое время задвигали. Он сам себе выиграл место под солнцем. Хабиб — плод труда и стремления к цели», — цитирует Вартаняна «Чемпионат».

Он также не считает, что возможен бой Нурмагомедова с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат», так как там нет представителя весовой категории Хабиба. Кроме того, Вартанян не понимает, как можно сравнивать Нурмагомедова с Хамзатом Чимаевым, который выступает в более тяжёлой весовой категории.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что слова Кадырова не повлияют на Нурмагомедова.