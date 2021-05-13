Шлеменко считает, что слова Кадырова не повлияют на Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о словах главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Он может делать любые заявления, но на что это повлияет? Ни на что! Хабиб выступал не в «Ахмате», а в UFC. Да, многим будет тяжело смириться с тем, что Нурмагомедов чемпион... Это просто мнение Рамзана Кадырова, на карьеру Хабиба это не повлияет. Сказал и сказал. Хабиб остаётся непобеждённым чемпионом, у него всё круто», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Тина Канделаки оценила предложение Кадырова Нурмагомедову сразиться с бойцом «Ахмата».