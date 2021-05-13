Канделаки оценила предложение Кадырова Нурмагомедову сразиться с бойцом «Ахмата»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который выразил готовность заплатить любые деньги бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову за поединок с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат».

«Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку «Матч ТВ» для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба. Мы в деле», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Свой последний бой Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда победил американца Джастина Гэтжи. После поединка 32-летний боец сообщил, что завершает карьеру. Всего на счету россиянина 29 побед в MMA и ни одного поражения.

Ранее Хамзат Чимаев заявил, что готов «порвать» Нурмагомедова.