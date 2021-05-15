Усман Нурмагомедов выложил пост после скандала с Чимаевым

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, выложил фотографию, на которой гепард наблюдает за собачьими бегами.
Усман Нурмагомедов выложил пост после скандала с Чимаевым
  • © Официальная страница Усмана Нурмагомедова
  • Instagram

«Оставлю это здесь», — подписал боец публикацию на своей странице в Instagram.

На фотографию наложена надпись: «Иногда доказывать, что ты лучший, — оскорбление».

Вероятно, публикация Усмана Нурмагомедова связана с недавними высказываниями шведского бойца MMA чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который вступил в конфликт с семьёй Нурмагомедовых.

Ранее сообщалось, что Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых.

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