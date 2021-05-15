Усман Нурмагомедов выложил пост после скандала с Чимаевым
- © Официальная страница Усмана Нурмагомедова
«Оставлю это здесь», — подписал боец публикацию на своей странице в Instagram.
На фотографию наложена надпись: «Иногда доказывать, что ты лучший, — оскорбление».
Вероятно, публикация Усмана Нурмагомедова связана с недавними высказываниями шведского бойца MMA чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который вступил в конфликт с семьёй Нурмагомедовых.
Ранее сообщалось, что Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых.