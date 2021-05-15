Усман Нурмагомедов выложил пост после скандала с Чимаевым

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, выложил фотографию, на которой гепард наблюдает за собачьими бегами.

«Оставлю это здесь», — подписал боец публикацию на своей странице в Instagram.

На фотографию наложена надпись: «Иногда доказывать, что ты лучший, — оскорбление».

Вероятно, публикация Усмана Нурмагомедова связана с недавними высказываниями шведского бойца MMA чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который вступил в конфликт с семьёй Нурмагомедовых.

Ранее сообщалось, что Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых.