Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых

Шведский боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев удалил все публикации на своей странице в Instagram, которые касались конфликта с семьёй Нурмагомедовых.

14 мая Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, обратился к Чимаеву в Instagram и упрекнул его за фразу, в которой шведский боец грозился «порвать» бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев ответил брату Нурмагомедова, напомнив ему о поражениях в UFC, при этом задев дагестанский народ.

В ответ Абубакар Нурмагомедов посоветовав шведскому бойцу отвечать за себя лично, а не примешивать отношения двух народов.

После Чимаев опубликовал провокационную фотографию Хабиба Нурмагомедова в Instagram, намекнув, что тот решает свои проблемы «толпой», а уже через несколько минут удалил все публикации.

Ранее сообщалось, что брат Нурмагомедова и Чимаев устроили перепалку в соцсетях.