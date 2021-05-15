Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых

Короткая ссылка
Шведский боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев удалил все публикации на своей странице в Instagram, которые касались конфликта с семьёй Нурмагомедовых.
Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых
  • vk.com
  • © UFC

14 мая Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, обратился к Чимаеву в Instagram и упрекнул его за фразу, в которой шведский боец грозился «порвать» бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев ответил брату Нурмагомедова, напомнив ему о поражениях в UFC, при этом задев дагестанский народ.

В ответ Абубакар Нурмагомедов посоветовав шведскому бойцу отвечать за себя лично, а не примешивать отношения двух народов.

После Чимаев опубликовал провокационную фотографию Хабиба Нурмагомедова в Instagram, намекнув, что тот решает свои проблемы «толпой», а уже через несколько минут удалил все публикации.

Ранее сообщалось, что брат Нурмагомедова и Чимаев устроили перепалку в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить