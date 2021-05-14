Брат Нурмагомедова и Чимаев устроили перепалку в соцсетях

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев устроили перепалку в соцсетях.

После слов Чимаева о том, что он готов «порвать» Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов в своём Instagram написал: «Я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь. Однако теперь, обретя славу, ты изменился: вернулся обратно, живёшь в Чечне — всё у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта… Ещё недавно в США ты с нами за одним столом сидел, тренировался, ходил в мечеть. Ты называл нас братьями. А теперь пишешь, что кого-то порвёшь».

В ответ на это Чимаев, также в Instagram, заявил: «Да я живу где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты, Абубакар, постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что «мы чеченцы».

Ранее сообщалось, что Вартанян высказался о словах Кадырова про Нурмагомедова.