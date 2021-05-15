«Будь аккуратен с высказываниями»: чем закончился конфликт между бойцом UFC Чимаевым и семьёй Нурмагомедова

Бойцы смешанных единоборств Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов устроили перепалку в социальных сетях. Поводом для спора стал вызов Чимаева, брошенный бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Спортсмены обменялись провокационными репликами, но в итоге конфликт удалось погасить.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев своими недавними высказываниями о Хабибе Нурмагомедове спровоцировал новый конфликт в российском ММА. После его утверждения о том, что он «порвёт» бывшего чемпиона UFC, в соцсетях началась перепалка между 27-летним бойцом и семьёй Нурмагомедова.

Всё началось с короткого комментария Чимаева, оставленного в прямом эфире главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram. Во время стрима, в котором политик назвал Нурмагомедова «100%-ным проектом UFC» и предложил подраться за любые деньги с бойцом «Ахмата», шведский спортсмен написал: «Мы и его порвём, если он захочет». Свой комментарий он сопроводил изображением волка — вероятно, это была отсылка к прозвищу Чимаева.

Сам непобеждённый боец никак не отреагировал ни на заявления Кадырова, ни на выпад Чимаева. Однако за него заступился его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов, выступающий в UFC. В своём посте в Instagram он напомнил Чимаеву о том, как тепло к нему относилась команда Хабиба раньше, и рассказал подписчикам о переездах бойца из России в Швецию и обратно.

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся. Переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился. Теперь ты вернулся обратно и живёшь в Чечне — и всё у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта. Ещё недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и ел, тренировался в одном зале, ходили вместе в мечеть и ты называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвёшь. Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — предупредил Нурмагомедов.

В среде ММА Чимаев заработал репутацию спортсмена, который допускает чрезмерно много комментариев о своих коллегах. Недавно чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Ян Блахович из Польши даже сказал о чеченском бойце, что «в интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через Twitter». Слова Нурмагомедова он действительно не оставил без внимания и довольно жёстко высказался в ответ.

«Да я живу, где хочу, джигит! Наверное, я неаккуратный парень, но ты, Абубакар, постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что «мы чеченцы», — заявил Чимаев.

Абубакар Нурмагомедов отозвался на это новым постом в соцсетях. Он призвал шведского бойца отвечать только за свои слова и практически повторил фразу, которой охарактеризовал Чимаева Блахович.

«Хамзат, ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идёт о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе: «Мы его порвём», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай. Или у тебя девиз «Мы одни, и ты один»? А насчёт того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. Я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом и не кричу на весь мир, что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас всех рвёшь или ломаешь (только на словах). Мы ведём разговоры о личных качествах, которыми мы должны обладать как мусульмане и соседи братских республик», — сказал дагестанский боец.

В ответ Чимаев выложил видео с Хабибом Нурмагомедовым, на котором он окружил со своей командой Артёма Лобова в 2018 году. Это был намёк на то, что бывший чемпион UFC сам не выяснял отношения в одиночку. Чимаев это подтвердил сообщением, в котором прямо указал на Орла.

«У меня девиз «Один на один», а не «Толпой на одного». Если было что сказать, надо было со мной связаться, а не на публику играть. Мы ещё увидимся там, в Америке, парнишка! Когда твой брат кричал на весь мир, что он любого размажет, — это была уверенность. Мне нельзя быть уверенным?» — задался вопросом Чимаев.

К счастью, на этом ссора двух бойцов всё-таки закончилась. Довольно быстро Чимаев удалил все свои посты, обращённые к Абубакару Нурмагомедову, и объяснил свои действия уважением к жителям Дагестана.

«Не надо переходить на национальность, у меня есть братья-дагестанцы, из уважения к ним я убрал посты. Мы с ним лично поговорим, оставлю этот интернет ему! Всем достойным — Ас-саламу алейкум. Абубакар Нурмагомедов, с тобой мы ещё увидимся, парнишка», — написал Чимаев напоследок.

Примирить двух бойцов разных национальностей вызвался Ислам Махачев. Он выложил отрывок из интервью с отцом Хабиба Абдулманапом Нурмагомедовым. На нём скончавшийся в 2020 году тренер рассказывал, что его сын не станет выступать в UFC, если будет дисквалифицирован чеченский боец Зубайра Тухугов из его команды. Махачев сопроводил свой пост надписью: «Нас просто по-другому воспитали».