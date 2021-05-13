Гаджиев рассказал, когда может пройти турнир имени Абдулманапа Нурмагомедова
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- АГН «Москва»
«Хотим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенести на август. Сейчас с командой Хабиба мы работаем над интересным анонсом», — цитирует ТАСС президента организации AMC Fight Nights Камила Гаджиева.
Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Заслуженный тренер России воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.
Ранее Харитонов высказался о намерении Кадырова организовать бой Нурмагомедова с бойцом «Ахмата».