Гаджиев рассказал, когда может пройти турнир имени Абдулманапа Нурмагомедова

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Турнир памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, может быть проведен в августе.
Гаджиев рассказал, когда может пройти турнир имени Абдулманапа Нурмагомедова
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Хотим турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова перенести на август. Сейчас с командой Хабиба мы работаем над интересным анонсом», — цитирует ТАСС президента организации AMC Fight Nights Камила Гаджиева.

Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Заслуженный тренер России воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее Харитонов высказался о намерении Кадырова организовать бой Нурмагомедова с бойцом «Ахмата».

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