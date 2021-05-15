Махачев после слов Чимаева опубликовал пост с отцом Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев опубликовал фрагмент интервью отца бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

«Нас просто по-другому воспитали», — подписал Махачев публикацию на своей странице в Instagram.

В интервью Абдулманап Нурмагомедов заявляет, что его сын уйдёт из UFC, если из чемпионата за нарушение дисциплины будет отчислен чеченский боец MMA Зубайра Тухугов. Он объяснил это тем, что выступать в UFC после отчисления Тухугова было бы неправильно по отношению к «соседям».

Вероятно, публикация Махачева связана с недавними высказываниями шведского бойца MMA чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который вступил в конфликт с семьёй Нурмагомедовых.

Ранее сообщалось, что Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых.