Махачев рассказал о проблемах при поиске нового соперника

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев признался, что от поединка с ним отказались сразу несколько потенциальных оппонентов.
Махачев рассказал о проблемах при поиске нового соперника
  • РИА Новости

«Сразу после крайнего поединка я просил боя с Дэном Хукером, Полом Фелдером или Рафаэлем дос Аньосом. Но никто из них не захотел драться. В итоге сказали, что есть лишь Рафаэль Физиев и Тиаго Мойзес. Позже опишу всю ситуацию подробно», — написал Махачев в «сториз» на своей странице в Instagram.

В марте 2021 года Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259, одержав досрочную победу в противостоянии с американцем Дрю Добером.

Ранее сообщалось, что Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля.

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