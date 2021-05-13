Махачев рассказал о проблемах при поиске нового соперника

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев признался, что от поединка с ним отказались сразу несколько потенциальных оппонентов.

«Сразу после крайнего поединка я просил боя с Дэном Хукером, Полом Фелдером или Рафаэлем дос Аньосом. Но никто из них не захотел драться. В итоге сказали, что есть лишь Рафаэль Физиев и Тиаго Мойзес. Позже опишу всю ситуацию подробно», — написал Махачев в «сториз» на своей странице в Instagram.

В марте 2021 года Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259, одержав досрочную победу в противостоянии с американцем Дрю Добером.

Ранее сообщалось, что Махачев проведёт бой с Тиаго Мойзесом 17 июля.