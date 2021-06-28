Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от третьего поединка между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Первый раунд я за Макгрегором оставляю. Если нет, то второй раунд и выше отдаю Дастину», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Третий бой Макгрегора и Порье пройдёт в ночь с 10 на 11 июля по мск.

В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Конор нокаутировал Дастина в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец взял реванш, нокаутировав ирландца во втором раунде.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко над Накатани.