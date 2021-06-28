Нурмагомедов заявил, что президент UFC уговаривает его вернуться

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт продолжает уговаривать его возобновить карьеру.

«Пару недель назад Абдель-Азиз сказал мне, что ему позвонил Уайт и спросил: «А почему Нурмагомедов никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Он ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже не интересно это», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

По словам бойца, он принял решение завершить карьеру, но президент UFC не сдаётся.

«В UFC думают, что я набиваю себе цену. Но со временем они поймут», — сказал он.

Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года.

Ранее Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье.