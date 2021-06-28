Нурмагомедов заявил, что президент UFC уговаривает его вернуться

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт продолжает уговаривать его возобновить карьеру.
Нурмагомедов заявил, что президент UFC уговаривает его вернуться
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Пару недель назад Абдель-Азиз сказал мне, что ему позвонил Уайт и спросил: «А почему Нурмагомедов никогда не спрашивает, сколько я ему денег предложу?» Он ему ответил: «Ты у меня спрашиваешь?» Мне уже не интересно это», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

По словам бойца, он принял решение завершить карьеру, но президент UFC не сдаётся.

«В UFC думают, что я набиваю себе цену. Но со временем они поймут», — сказал он.

Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года.

Ранее Нурмагомедов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье.

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