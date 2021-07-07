Глава UFC допустил, что Макгрегор получит шанс на титульный бой в случае победы над Порье

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в случае победы над американцем Дастином Порье может получить поединок за титул чемпиона в лёгком весе.
Глава UFC допустил, что Макгрегор получит шанс на титульный бой в случае победы над Порье
  • Reuters

«Послушайте, Макгрегор — настоящий боец. Просто наблюдайте. У парня куча денег, нет необходимости драться, однако он хочет этого. Такой он боец до мозга костей. Что будет на кону? Конор хочет вернуться на вершину, и, если он победит Порье, то, вероятно, следующим получит шанс на «титульник», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Третий бой Магрегора и Порье состоится в ночь на 11 июля по мск.

В первом поединке между Макгрегором и Порье, который состоялся в сентябре 2014 года, ирландец победил техническим нокаутом в первом раунде. В январе 2021 года американец взял реванш, во втором раунде отправив соперника в нокаут.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что Порье победит Макгрегора в третьем бою.

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