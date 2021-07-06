Шлеменко считает, что Порье победит Макгрегора в третьем бою

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз на третий бой между экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Шлеменко считает, что Порье победит Макгрегора в третьем бою
  • © пресс-служба RCC

«Сейчас я сделаю ставку на Дастина Порье, он в любом случае должен победить. Если это будет нокаут, то не раньше третьего раунда, а то и позже. Если же бой дойдёт до решения, то решение тоже уйдёт в пользу Порье. Хотя в прошлый раз я ставил на Конора, а выиграл Порье. Сейчас же ставлю на Порье, а Конор выйдет и нокаутирует его. Трудно давать прогноз, когда не видишь, как они готовятся. Однако, исходя из своего жизненного опыта, мне кажется, Порье победит», — цитирует Шлеменко Sport24.

В первом поединке между Макгрегором и Порье, который состоялся в сентябре 2014 года, ирландец победил техническим нокаутом в первом раунде. В январе 2021 года американец взял реванш, во втором раунде отправив соперника в нокаут.

Ранее Макгрегор записал голосовой твит в адрес Порье.

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