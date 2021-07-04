Третий бой Макгрегора с Порье, испытания для братьев Нурмагомедова, поход за поясом Аскарова: главные события июля в ММА

Конор Макгрегор постарается взять реванш за поражение в предыдущем бою с Дастином Порье и завоевать звание первого претендента на титул в лёгком весе UFC, а Аскар Аскаров — получить право сразиться с Брэндоном Морено за пояс наилегчайшей категории. Ислам Махачев впервые возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата, а Шамиль Абдурахимов проведёт первый поединок с сентября 2019 года. Усман Нурмагомедов попытается одержать вторую подряд победу в Bellator, а Магомед Магомедов — подняться на вершину рейтинга в легчайшем весе.

UFC 264

Дата и место проведения: 10 июля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Дастин Порье — Конор Макгрегор, Яна Куницкая — Ирэн Алдана, Омари Ахмедов — Брэд Таварес.

Самое громкое и обсуждаемое событие месяца в мире смешанных единоборств состоится на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе. Дастин Порье и Конор Макгрегор проведут третий очный поединок, по итогам которого могут быть даны ответы сразу на несколько важных вопросов. Во-первых, кто станет следующим претендентом на титул UFC в лёгком весе, а во-вторых — продолжится ли карьера ирландца в ММА.

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Макгрегор — самый популярный и высокооплачиваемый боец в истории вида спорта и уже давно покорил все возможные высоты в смешанных единоборствах. Многие усомнились в его мотивации ещё после поражения от Нурмагомедова, а вторая подряд неудача в схватке с Порье не только заставит вновь поднять этот вопрос, но и заметно отбросит его в рейтингах. В этом случае, ирландцу придётся заново бороться за место в элите. Интересно ли это Конору, который уже 14 июля отметит 33-летие — большой вопрос.

Внимание российских болельщиков наверняка привлекут выступления двух соотечественников. Так, Яна Куницкая постарается сделать очередной шаг на пути к своему второму титульному бою в UFC, а помешать ей попытается Ирэн Алдана. С 2017 года та одержала пять побед, а проигрывала только экс-чемпионкам или претенденткам на пояс — Холли Холм, Ракель Пеннингтон и Кэйтлин Чукагян. Ещё в начале года мексиканка считалась бы однозначным фаворитом, но успех отечественной спортсменки в дуэли с Кетлин Виерой заставил многих изменить своё мнение. Борцовские навыки вполне могут позволить ей взять верх и ворваться в топ-3 легчайшего веса.

В свою очередь, Омари Ахмедов постарается взять верх над крепким Брэдом Таваресом и продлить успешную серию в среднем весе. Букмекеры считают россиянина андердогом, но на деле всё может сложиться иначе. В плане борьбы он заметно превосходит оппонента и наверняка сможет затащить его на канвас, где будет доминировать. Но для этого ему будет необходимо избежать атак с дистанции — главного оружия в арсенале американца.

ACA 126

Дата и место проведения: 15 июля, Сочи (Россия)

Значимые бои: Муслим Магомедов — Евгений Егембердиев (бой за вакантный титул в полутяжёлом весе)

Одним из главных событий месяца в российских ММА станет розыгрыш пояса ACA в полутяжёлом весе, не проводившийся на протяжении 19 месяцев. В декабре 2019 года боец из Туркменистана Довлетжан Ягшимурадов взял верх над Алексеем Буториным и второй раз отстоял звание, после чего принял решение покинуть промоушен и перейти в Bellator. В итоге, трофей был признан вакантным, а претендентами на него были объявлены первый и третий номера рейтинга дивизиона.

На первый взгляд, шансы россиянина на успех кажутся выше. К 26 годам Магомедов успел провести девять боёв и не потерпел ни одного поражения, а четырежды и вовсе выиграл досрочно. Причём среди его оппонентов значатся бывшие представители UFC и Bellator — Крис Камоцци и Карлос Эдуардо. В свою очередь, Егембердиев не только уступал три раза, но и каждый из них — нокаутом. Однако не стоит заранее списывать со счетов 36-летнего казахстанца. Разница в опыте нередко играла серьёзную роль в ММА. Достаточно вспомнить дуэль полутяжеловесов Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Американец считался явным фаворитом, но ничего не смог противопоставить бразильцу, который старше его на девять лет.

UFC Vegas 31

Дата и место проведения: 17 июля, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Ислам Махачев — Тиаго Мойзес, Абубакар Нурмагомедов — Дэниел Родригес.

А уже двое суток спустя в Лас-Вегасе выступят ещё двое российских спортсменов, причём один из них впервые возглавит турнир организации. Ислам Махачев мог подраться в главном бою и раньше, но в ноябре 2020-го получил травму и был вынужден сняться с битвы с Рафаэлем Дос Аньосом.

Именно с того момента и начались проблемы Махачева с подбором оппонентов. Наследник Хабиба Нурмагомедова неоднократно бросал вызовы представителям верхушки лёгкого дивизиона в социальных сетях, но раз за разом получал отказы. В итоге, сначала ему удалось договориться о встрече с крепким середняком Дрю Добером, а после триумфа над ним — с 14-м номером рейтинга в лице Тиаго Мойзеса. На данный момент бразилец идёт на серии из трёх побед и вряд ли может считаться мальчиком для битья. Но если Ислам всерьёз настроен побороться за титул уже в ближайший год, то ему следует не просто взять верх, но сделать это досрочно.

В свою очередь, Абубакар Нурмагомедов померится силами с участником шоу Dana White’s Contender Series Дэниелом Родригесом. Американец практически одновременно начал карьеру в профессиональном боксе и ММА, но сделал выбор в пользу последнего. Возможно, виной тому стало болезненное поражение нокаутом от малоизвестного Люциуса Джонсона. В смешанных единоборствах он выиграл 14 из 16 схваток, причём семь раз отправлял противника на канвас, а четырежды — заставлял сдаваться. Двоюродному брату Хабиба будет очень непросто в стойке, но в партере он наверняка сможет создать сопернику проблемы. Как показала дуэль с Майком Перри, Родригес не лучшим образом защищается от проходов в ноги, что может стать ключевым фактором.

UFC Vegas 32

Дата и место проведения: 24 июля, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Кори Сэндхаген — Ти Джей Диллашоу, Шамиль Абдурахимов — Крис Дакас

На третьем турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в июле также не обойдётся без россиян. Шамиль Абдурахимов попробует отомстить за своего соотечественника Алексея Олейника и прервать победную серию Криса Дакаса. Американец дебютировал в крупнейшем ММА-промоушене планеты в августе 2020 и с тех пор трижды выиграл нокаутом. Это позволило ему попасть в десятку сильнейших тяжеловесов UFC и заявить о себе как об одном из топ-проспектов.

Что касается Абдурахимова, то для него этот бой имеет важнейшее значение. Россиянин предпримет четвёртую попытку вернуться в октагон, где он отсутствовал с сентября 2019 года. Тогда он уступил Кёртису Блэйдсу, после чего трижды не смог выступить. В первых двух случаях помешали проблемы со здоровьем, а в третьем — с визой.

Закрывать турнир будет битва Кори Сэндхагена и Ти Джея Диллашоу, на сроки которой проведения также оказала влияние травма. Изначально они должны были биться в мае, но экс-чемпион в легчайшем весе получил рассечение во время тренировки и был вынужден попросить перенести сражение. Ждать встречи пришлось более двух с половиной месяцев, что никак не сказалось на уровне ажиотажа. Возвращение Диллашоу после отстранения смело можно назвать одним из самых ожидаемых событий года в UFC, а в случае победы он гарантированно попадёт в число главных соискателей пояса.

Bellator 263

Дата и место проведения: 31 июля, Лос-Анджелес (США)

Значимые бои: Патрисио Питбуль Фрейре (ч) — Эйджей Макки, Ислам Мамедов — Брент Примус, Магомед Магомедов — Рауфеон Стотс, Усман Нурмагомедов — Мэнни Муро

В последний день июля пройдут сразу два значимых турнира по смешанным единоборствам. Один из них состоится в Лос-Анджелесе, где завершится Гран-при Bellator в полулёгком весе. Действующий обладатель звания Патрисио Фрейре сразится с Эйджем Макки и в случае успеха укрепится в статусе одного из величайших бойцов в истории промоушена.

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Также на шоу состоятся три поединка с участием россиян. Ислам Мамедов дебютирует в промоушене в сражении с Брентом Примусом, а при удачном стечении обстоятельств одержит юбилейную, 20-ю победу в карьере и продлит беспроигрышную серию до 19 схваток. В последний раз он терпел поражение в далёком 2009 году. Тогда он уступил нокаутом Александру Сарнавскому.

В свою очередь, самый талантливый боец мира по мнению главы AKA Хавьера Мендеса постарается продолжить оправдывать свой статус. Усман Нурмагомедов проведёт второй бой в Bellator, а противостоять ему будет опытный Мэнни Муро. На фоне предыдущего соперника Майка Хэмела, его вполне можно считать серьёзным испытанием. Большую часть карьеры американец колесил по региональным промоушенам и лишь два года назад стал стабильно выступать в крупной организации, но с честью справился с новым вызовом. На данный момент у него в активе три победы подряд.

Магомед Магомедов же будет решать в клетке задачи иного уровня. Триумф в противостоянии с Рауфеоном Стотсом вполне может позволить ему подняться на первое место в рейтинге легчайшего веса и получить право сразиться с чемпионом — Серхио Петтисом. Пока россиянин не испытал проблем ни с одним из визави и вполне может не заметить и сопротивления со стороны американца. Тот лишь раз встречался со спортсменом подобного калибра и продержался с ним всего 15 секунд. В 2017 году он был жёстко нокаутирован Мерабом Двалишвили.

UFC Vegas 33

Дата и место проведения: 31 июля, Лас-Вегас (США)

Значимые бои: Аскар Аскаров — Алекс Перес

Как и Магомедов, представитель наилегчайшего веса Аскар Аскаров находится в одной победе от титульного боя. Россиянин уже долгое время входит в число главных звёзд дивизиона и вполне мог побороться за пояс уже после дуэли с Джозефом Бенавидезом, но всё испортило затянувшееся противостояние между Дейвесоном Фигередо и Бренданом Морено. Ничья в первой схватке сделала реванш неизбежным, и отечественному спорту пришлось встать в очередь.

Сложно сказать, кто стал инициатором проведения сражения с Пересом — матчмейкеры UFC или сам Аскаров, но так или иначе именно оно определит будущего противника Морено. И пока шансы Аскара смотрятся выше. Его борцовские навыки уникальны, а прогресс в стойке позволяет уже сейчас считать одним из сильнейших в категории.