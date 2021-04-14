UFC анонсировал третий бой Макгрегора с Порье, несмотря на заявление ирландца о его отмене

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал третий поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Как сообщает пресс-служба организации, бой возглавит кард турнира UFC 264, который пройдёт 11 июля в Лас-Вегасе.

До этого ирландец объявил об отмене поединка.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Ранее Порье отреагировал на слова Макгрегора об отмене их третьего боя.