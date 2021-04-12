Порье отреагировал на слова Макгрегора об отмене их третьего боя
- Reuters
«Окей», — ответил на пост Макгрегора американец в Twitter, прикрепив видео с их второго боя, в котором Порье одержал победу нокаутом.
Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.
Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.
Ранее Макгрегор заявил, что третий бой с Порье отменяется.
April 12, 2021