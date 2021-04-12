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Порье отреагировал на слова Макгрегора об отмене их третьего боя

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Американский боец смешанного стиля Дастин Порье ответил на слова ирландца Конора Макгрегора по поводу отмены их третьего поединка.
Порье отреагировал на слова Макгрегора об отмене их третьего боя
  • Reuters

«Окей», — ответил на пост Макгрегора американец в Twitter, прикрепив видео с их второго боя, в котором Порье одержал победу нокаутом. 

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее Макгрегор заявил, что третий бой с Порье отменяется.

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