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Макгрегор заявил, что третий бой с Порье отменяется

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его третий бой с американцем Дастином Порье не состоится.
Макгрегор заявил, что третий бой с Порье отменяется
  • Reuters

«Ты просто безмозглая деревенщина, которая рвёт себя на части. $500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Он отметил, что его команда делает всё, чтобы пожертвования дошли туда, куда нужно, а Порье ответит за попытку оскорбить его имя.

До этого Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать деньги в благотворительный фонд.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году, в нём досрочную победу одержал ирландец. Второй поединок прошёл в январе 2020 года, Порье сумел взять реванш, нокаутировав Макгрегора.

Третий бой запланирован на 10 июля на UFC 264.

Ранее Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обвинение Порье в адрес Макгрегора.

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