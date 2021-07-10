Макгрегор о бое с Порье: он заплатит за всё своей жизнью

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.
Макгрегор о бое с Порье: он заплатит за всё своей жизнью
  • Reuters

По его словам, Порье в скором времени узнает, что будет, если неуважительно относиться к доброте чужого человека и воспринимать это за слабость.

«Завтра ночью я заставлю этого человека заплатить за все своей жизнью, я серьезно. Завтра вечером ты умрешь в этом октагоне!» — приводит слова Макгрегора BJPenn.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Серхио Рамос отказался посетить бой между Макгрегором и Порье.

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