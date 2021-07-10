Рамос отказался посетить бой между Макгрегором и Порье
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«Мы подготовили для него билеты. Рамос написал мне, что подписывает контракт с новым клубом и не сможет прилететь. Он думал, что у него будет больше времени», — цитирует Макгрегора The Sun.
Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.
Ранее появилось видео дуэли взглядов Макгрегора и Порье перед UFC 264.