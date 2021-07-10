Рамос отказался посетить бой между Макгрегором и Порье

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что испанский футболист французского ПСЖ Серхио Рамос не сможет посетить его поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.

«Мы подготовили для него билеты. Рамос написал мне, что подписывает контракт с новым клубом и не сможет прилететь. Он думал, что у него будет больше времени», — цитирует Макгрегора The Sun.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее появилось видео дуэли взглядов Макгрегора и Порье перед UFC 264.