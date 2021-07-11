Уайт допустил проведение четвёртого боя между Макгрегором и Порье

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о вероятности проведения четвёртого боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

«Порье будет драться за пояс в лёгкой весовой категории. Потом Макгрегор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Не думаю, что битва Конора и Дастина окончена. Невозможно завершить её вот так», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Первый бой между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором поединке, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.