Уайт допустил проведение четвёртого боя между Макгрегором и Порье

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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о вероятности проведения четвёртого боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Уайт допустил проведение четвёртого боя между Макгрегором и Порье
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

«Порье будет драться за пояс в лёгкой весовой категории. Потом Макгрегор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Не думаю, что битва Конора и Дастина окончена. Невозможно завершить её вот так», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Первый бой между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором поединке, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.

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