Уайт допустил проведение четвёртого боя между Макгрегором и Порье
- Reuters
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«Порье будет драться за пояс в лёгкой весовой категории. Потом Макгрегор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш. Не думаю, что битва Конора и Дастина окончена. Невозможно завершить её вот так», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.
Первый бой между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором поединке, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.
Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.