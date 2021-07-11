Порье — о победе над Макгрегором: карма — это зеркало
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- © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports
«Я заблокировал один из лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Он сломал ногу до завершения первого раунда. Конор говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки. Карма — это зеркало. Иногда такое происходит», — сказал Порье после поединка.
Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.
Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.