Порье — о победе над Макгрегором: карма — это зеркало

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Американский боец MMA Дастин Порье прокомментировал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.
Порье — о победе над Макгрегором: карма — это зеркало
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

«Я заблокировал один из лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Он сломал ногу до завершения первого раунда. Конор говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки. Карма — это зеркало. Иногда такое происходит», — сказал Порье после поединка.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.

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