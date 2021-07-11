Порье — о победе над Макгрегором: карма — это зеркало

Американский боец MMA Дастин Порье прокомментировал победу над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Я заблокировал один из лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Он сломал ногу до завершения первого раунда. Конор говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки. Карма — это зеркало. Иногда такое происходит», — сказал Порье после поединка.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.