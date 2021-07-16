Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой

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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор привёл доказательства того, что выходил на бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 256 с травмированной ногой.
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
  • Reuters

«Любители сниматься с боёв не продержались бы в моей шкуре и 13 секунд», — написал Макгрегор в своём Twitter, опубликовав фотографии с тренировочных сборов, на которых можно увидеть, что он готовится к поединку с перевязанной левой лодыжкой. 

Бой Макгрегор — Порье был остановлен в конце первого раунда, когда Конор сломал левую ногу. Судья присудил победу Дастину.

Первый поединок между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором бою, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.

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