Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор привёл доказательства того, что выходил на бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 256 с травмированной ногой.

«Любители сниматься с боёв не продержались бы в моей шкуре и 13 секунд», — написал Макгрегор в своём Twitter, опубликовав фотографии с тренировочных сборов, на которых можно увидеть, что он готовится к поединку с перевязанной левой лодыжкой.

All you pull out merchants wouldn’t last 13 seconds in my world.

My 4 part Netflix docuseries coming soon has the entire bts.

I’m gonna title it “Mad Mac’s: Fury Road” pic.twitter.com/nNNShC8mfo — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 16, 2021

Бой Макгрегор — Порье был остановлен в конце первого раунда, когда Конор сломал левую ногу. Судья присудил победу Дастину.

Первый поединок между бойцами состоялся 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во втором бою, состоявшемся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.