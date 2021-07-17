Балаев поделился мнением о перспективах Махачева в борьбе за титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев поделился мнением о перспективах соотечественника Ислама Махачева в борьбе за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Он очень хорошо борется. Я был на UFC, который проходил в Питере. Там он с Арманом Царукяном дрался. Царукян вроде борец — плотный, здоровый парень, а Ислам его нормально в борьбе раскатывал. Грамотно борется, очень грамотная ударная техника. Поддержка у него такая, и я думаю, что он далеко пойдёт», — цитирует Балаева «Спорт-Экспресс».

При этом спортсмен признался, что сперва скептически относился к Махачеву. Теперь же он считает, что будет очень хорошо, если Дастин Порье победит Чарльза Оливейру в титульном поединке, а затем подерётся с Махачевым.

«Это будет лучший вариант для него. Он Дастина в борьбе раскатает», — добавил Балаев.

Махачев в ближайшем бою встретится с бразильцем Тиаго Мойзесом. Поединок состоится 18 июля на турнире UFC on ESPN 26.

Ранее Махачев выразил уверенность, что Порье нокаутирует Оливейру.