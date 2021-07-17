Махачев уверен, что Порье нокаутирует Оливейру

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев поделился ожиданиями от возможного поединка между американцем Дастином Порье и чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Махачев уверен, что Порье нокаутирует Оливейру
  • Reuters

«Порье, думаю, его завершит. 75 на 25 Порье выиграет. Думаю, добиванием», — цитирует Махачева «Спорт-Экспресс».

Предположительно, поединок Порье и Оливейры состоится в декабре. Оливейра завоевал вакантный титул благодаря победе нокаутом над Майклом Чендлером. Всего на его счету 31 выигранный бой, восемь поражений, один поединок был признан несостоявшимся. У Порье 28 побед, шесть поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

Ранее Махачев прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от Порье.

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