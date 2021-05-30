Нурмагомедов: я могу быть больше чем просто тренером

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается вести тренерскую карьеру.
Нурмагомедов: я могу быть больше чем просто тренером
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«Тренерскую карьеру я не собираюсь вести. Когда мои братья дерутся, то я могу поддерживать, выходить в угол, подсказывать. У меня большой опыт, я много выступал, и у меня есть что им подсказать. Особенно ребятам, с которыми ты вырос, знаешь их плюсы и минусы, в чём они могут превосходить соперника. Такие акции у меня будут в будущем. А идти тренировать в зал — это было бы неправильно. Я считаю, что могу делать больше, чем просто тренером быть, потому таких планов нет», — сказал Нурмагомедов в интервью Sport24.

32-летний боец объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что Махачев может победить чемпиона UFC Оливейру.

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