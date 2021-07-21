Махачев обошёл Макгрегора в обновлённом рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев поднялся в пятёрку сильнейших в обновлённом рейтинге лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Согласно новому рейтингу, Махачев занимает пятое место в списке претендентов на чемпионский титул, уступая лишь Дастину Порье, Джастину Гэтжи, Бенеилу Дариушу и Майклу Чендлеру. 29-летний россиянин поднялся сразу на четыре строчки. На девятую позицию опустился экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является бразилец Чарльз Оливейра.

Ранее глава UFC заявил, что у Макгрегора хронический артрит.