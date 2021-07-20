Уайт: у Макгрегора хронический артрит

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что у экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора были проблемы с лодыжкой ещё до боя с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264.

«У него были проблемы с лодыжкой на протяжении последних двух лет. Он спросил, может ли он перевязать лодыжки перед этим поединком. Конор получил разрешение на это от спортивной комиссии штата Невада. Но затем он решил не делать этого. Да, у него хронический артрит лодыжек», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Ирландец покинул октагон на носилках.

Ранее Махачев выразил уверенность в том, что Порье нокаутирует Оливейру.

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