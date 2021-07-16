Фергюсон заявил, что заставил Нурмагомедова словесно сдаться

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон в очередной раз нелицеприятно высказался в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Были дни, когда жирный любитель тирамису Хабибер был просто щенком. Я единственный, кто заставил его словесно сдаться. 29:1», — написал Фергюсон в Instagram.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался пять раз и в итоге так и не состоялся.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отклонил предложение UFC о бое с Жоржем Сен-Пьером.