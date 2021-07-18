Нурмагомедов отреагировал на победу Махачева над Мойзесом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Тиаго Мойзесом в главном бою турнира UFC Vegas 31.
Нурмагомедов отреагировал на победу Махачева над Мойзесом
  • © islam_makhachev
  • Instagram

«Отличная работа, Ислам, идём дальше. Ещё один поединок в 2021 году — и обстановка будет просто космос. На этой фотографии многих не хватает, вся команда выполнила феноменальную работу. И конечно же, нужно отметить самого Махачева, который выполнял все инструкции как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Поединок завершился в четвёртом раунде после удушающего приёма в исполнении россиянина.

Ранее UFC показал реакцию Нурмагомедова на победу Махачева над Мойзесом.

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