Нурмагомедов отреагировал на победу Махачева над Мойзесом
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«Отличная работа, Ислам, идём дальше. Ещё один поединок в 2021 году — и обстановка будет просто космос. На этой фотографии многих не хватает, вся команда выполнила феноменальную работу. И конечно же, нужно отметить самого Махачева, который выполнял все инструкции как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Поединок завершился в четвёртом раунде после удушающего приёма в исполнении россиянина.
Ранее UFC показал реакцию Нурмагомедова на победу Махачева над Мойзесом.