«Можете бегать, но вам от меня не спрятаться»: что говорили после победы Махачева над Мойзесом на турнире UFC Vegas 31

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Полина Стаменкович
После победы над Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31 россиянин Ислам Махачев заявил, что он не против сравнений с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, у экс-чемпиона промоушена в лёгком весе есть чему поучиться. Сам бывший спортсмен поблагодарил соотечественника за проделанную работу и предположил, что ему по силам стать бойцом года. В свою очередь, представитель полусреднего дивизиона Белал Мухаммад заявил, что в ММА наступает новая эра, а менеджер Али Абдель-Азиз выразил надежду на то, что следующим соперником Махачева станет Конор Макгрегор.
«Можете бегать, но вам от меня не спрятаться»: что говорили после победы Махачева над Мойзесом на турнире UFC Vegas 31
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Россиянин Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приёмом в главном поединке турнира UFC Vegas 31. Бой завершился в четвёртом раунде. Воодушевлённый восьмым успехом подряд дагестанский спортсмен обратился к бойцам, отказывавшимся от встречи с ним, и вызвал на бой бывшего чемпиона промоушена Рафаэля дос Аньоса.

«Почему все эти парни бегут от меня? Сейчас я готов дать дос Аньосу три-четыре месяца на подготовку, давай сделаем это. Да, я хочу этот бой. Ребята, вы можете бегать, но вам от меня не спрятаться. Я иду за вами, я уже здесь», — заявил Махачев в интервью после победы.

На пресс-конференции Ислам признался, что остался полностью доволен своим выступлением. Единственным неприятным моментом для него стал тейкдаун в исполнении Мойзеса. По словам россиянина, он не ожидал, что соперник пойдёт на этот приём.

«Позади тяжёлый тренировочный лагерь. У меня было много мелких травм. Я доволен, провёл в октагоне более трёх раундов. Это хороший опыт с хорошим оппонентом. Я не нервничал из-за того, что бился в главном поединке. Но весь день говорил парням, что пора ехать на арену, никогда так долго не ждал. Надоело сидеть в отеле. Конечно, ко мне было приковано особое внимание, но к этому нужно привыкать», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Помимо дос Аньоса, он назвал имена ещё нескольких бойцов, с которыми хотел бы встретится, включая бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера и 37-летнего Тони Фергюсона.

«Но если бы я сам выбирал, то это был бы Тони. У нас с ним есть большая история. Хабиб должен был подраться с ним пять или шесть раз. Давайте закончим это дело. Я это сделаю и покажу всему миру, что Тони не на уровне Хабиба. Люди не понимают, какое давление идёт на Нурмагомедова. Не могу вам объяснить, но, думаю, вы сами всё знаете знаете», — объяснил Махачев.

Кроме того, российский боец заявил, что может конкурировать с любым бойцом своей весовой категории по уровню ударной техники, а в борьбе и грэпплинге он превосходит всех оппонентов.

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Ислам добавил, что он вовсе не против сравнений с Нурмагомедовым, который теперь выступает в качестве одного из его тренеров. По мнению Махачева, у экс-чемпиона UFC есть чему поучиться как в спортивном, так и личностном плане.

«Если кто-то говорит, что Ислам — почти такой же, как Хабиб, то я соглашусь. Я хочу быть как Хабиб, понимаете? Он — великий человек, чемпион. У него сейчас куча денег, есть всё, но при этом он остаётся скромным парнем. Он приезжает в США без семьи на два-три месяца лишь для того, чтобы помочь нам. Он не просит денег или чего-либо. Он просто прилетает сюда и помогает всей команде. Он делает всё для нашей команды. Я не могу рассказать всё, что он делает, никто об этом не знает. Все мы должны сказать ему спасибо», — добавил Махачев.

Он также рассказал, что Нурмагомедов на свои деньги снял дом для всей команды и арендовал автомобили, чтобы обеспечить комфортную подготовку к турниру.

Реакция самого Нурмагомедова, находившегося в углу Махачева и на протяжении всего боя дававшего ему подсказки, говорила сама за себя: он одним из первых вбежал в октагон, чтобы поздравить партнёра с победой. Экс-спортсмен неоднократно выражал уверенность в том, что Исламу по силам завоевать пояс. На этот раз он сделал предположение, что до конца 2021-го тот досрочно выиграет ещё один бой и будет признан бойцом года.

«Это была великолепная работа, брат. Идём дальше, ещё один бой в этом году, и обстановка будет просто космос. Вся команда выполнила феноменальную работу. Конечно же, нужно отметить самого Ислама, который выполнял все инструкции — как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки», — резюмировал Нурмагомедов.

С победой Махачева поздравили и другие коллеги — Винсент Моралес, Эдмен Шахбазян, Татьяна Суарес и другие. Многие выразили уверенность в том, что именно он является будущим обладателем чемпионского пояса и наследником Хабиба Нурмагомедова. При этом некоторые предположили, что в UFC наступает период доминирования нового бойца.

«Он хорош во всём. Добро пожаловать в эру Ислама», — написал боец полусредней весовой категории Белал Мухаммад на своей странице в Twitter.

Аналогичное мнение выразил и средневес Майк Роудс.

«Ислам — настоящий будущий чемпион», — отметил боец.

На победу Махачева отреагировал и действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

«Махачев одержал очень решительную победу. Мне понравилась попытка Тиаго провести скрутку пятки, но Ислам всё ещё сильный и более свежий боец», — уверен Стерлинг.

В свою очередь, менеджер Махачева Ризван Магомедов поделился мнением по поводу будущего соперника бойца. По его словам, с точки зрения зрительского интереса ему будет лучше встретиться с Фергюсоном.

«Свободными будут дос Аньос и Фергюсон. В медийном плане было бы интересно подраться с Фергюсоном. Ислам вернётся до конца года, возможно, в октябре», — рассказал Магомедов ТАСС.

При этом Али Абдель-Азиз, также представляющий интересы россиянина, назвал ещё одного бойца, с которым бы тот провёл «поединок мечты».

«Когда Макгрегор вернётся, хочу увидеть, как Махачев сломает ему шею, а не ногу», — написал Абдель-Азиз, намекая на недавнее поражение ирландца от Порье.

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