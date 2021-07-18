«Можете бегать, но вам от меня не спрятаться»: что говорили после победы Махачева над Мойзесом на турнире UFC Vegas 31

После победы над Тиаго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31 россиянин Ислам Махачев заявил, что он не против сравнений с Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, у экс-чемпиона промоушена в лёгком весе есть чему поучиться. Сам бывший спортсмен поблагодарил соотечественника за проделанную работу и предположил, что ему по силам стать бойцом года. В свою очередь, представитель полусреднего дивизиона Белал Мухаммад заявил, что в ММА наступает новая эра, а менеджер Али Абдель-Азиз выразил надежду на то, что следующим соперником Махачева станет Конор Макгрегор.

Россиянин Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса удушающим приёмом в главном поединке турнира UFC Vegas 31. Бой завершился в четвёртом раунде. Воодушевлённый восьмым успехом подряд дагестанский спортсмен обратился к бойцам, отказывавшимся от встречи с ним, и вызвал на бой бывшего чемпиона промоушена Рафаэля дос Аньоса.

«Почему все эти парни бегут от меня? Сейчас я готов дать дос Аньосу три-четыре месяца на подготовку, давай сделаем это. Да, я хочу этот бой. Ребята, вы можете бегать, но вам от меня не спрятаться. Я иду за вами, я уже здесь», — заявил Махачев в интервью после победы.

На пресс-конференции Ислам признался, что остался полностью доволен своим выступлением. Единственным неприятным моментом для него стал тейкдаун в исполнении Мойзеса. По словам россиянина, он не ожидал, что соперник пойдёт на этот приём.

«Позади тяжёлый тренировочный лагерь. У меня было много мелких травм. Я доволен, провёл в октагоне более трёх раундов. Это хороший опыт с хорошим оппонентом. Я не нервничал из-за того, что бился в главном поединке. Но весь день говорил парням, что пора ехать на арену, никогда так долго не ждал. Надоело сидеть в отеле. Конечно, ко мне было приковано особое внимание, но к этому нужно привыкать», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Помимо дос Аньоса, он назвал имена ещё нескольких бойцов, с которыми хотел бы встретится, включая бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера и 37-летнего Тони Фергюсона.

«Но если бы я сам выбирал, то это был бы Тони. У нас с ним есть большая история. Хабиб должен был подраться с ним пять или шесть раз. Давайте закончим это дело. Я это сделаю и покажу всему миру, что Тони не на уровне Хабиба. Люди не понимают, какое давление идёт на Нурмагомедова. Не могу вам объяснить, но, думаю, вы сами всё знаете знаете», — объяснил Махачев.

Кроме того, российский боец заявил, что может конкурировать с любым бойцом своей весовой категории по уровню ударной техники, а в борьбе и грэпплинге он превосходит всех оппонентов.

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Ислам добавил, что он вовсе не против сравнений с Нурмагомедовым, который теперь выступает в качестве одного из его тренеров. По мнению Махачева, у экс-чемпиона UFC есть чему поучиться как в спортивном, так и личностном плане.

«Если кто-то говорит, что Ислам — почти такой же, как Хабиб, то я соглашусь. Я хочу быть как Хабиб, понимаете? Он — великий человек, чемпион. У него сейчас куча денег, есть всё, но при этом он остаётся скромным парнем. Он приезжает в США без семьи на два-три месяца лишь для того, чтобы помочь нам. Он не просит денег или чего-либо. Он просто прилетает сюда и помогает всей команде. Он делает всё для нашей команды. Я не могу рассказать всё, что он делает, никто об этом не знает. Все мы должны сказать ему спасибо», — добавил Махачев.

Он также рассказал, что Нурмагомедов на свои деньги снял дом для всей команды и арендовал автомобили, чтобы обеспечить комфортную подготовку к турниру.

Реакция самого Нурмагомедова, находившегося в углу Махачева и на протяжении всего боя дававшего ему подсказки, говорила сама за себя: он одним из первых вбежал в октагон, чтобы поздравить партнёра с победой. Экс-спортсмен неоднократно выражал уверенность в том, что Исламу по силам завоевать пояс. На этот раз он сделал предположение, что до конца 2021-го тот досрочно выиграет ещё один бой и будет признан бойцом года.

«Это была великолепная работа, брат. Идём дальше, ещё один бой в этом году, и обстановка будет просто космос. Вся команда выполнила феноменальную работу. Конечно же, нужно отметить самого Ислама, который выполнял все инструкции — как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки», — резюмировал Нурмагомедов.

С победой Махачева поздравили и другие коллеги — Винсент Моралес, Эдмен Шахбазян, Татьяна Суарес и другие. Многие выразили уверенность в том, что именно он является будущим обладателем чемпионского пояса и наследником Хабиба Нурмагомедова. При этом некоторые предположили, что в UFC наступает период доминирования нового бойца.

«Он хорош во всём. Добро пожаловать в эру Ислама», — написал боец полусредней весовой категории Белал Мухаммад на своей странице в Twitter.

Аналогичное мнение выразил и средневес Майк Роудс.

«Ислам — настоящий будущий чемпион», — отметил боец.

На победу Махачева отреагировал и действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

«Махачев одержал очень решительную победу. Мне понравилась попытка Тиаго провести скрутку пятки, но Ислам всё ещё сильный и более свежий боец», — уверен Стерлинг.

В свою очередь, менеджер Махачева Ризван Магомедов поделился мнением по поводу будущего соперника бойца. По его словам, с точки зрения зрительского интереса ему будет лучше встретиться с Фергюсоном.

«Свободными будут дос Аньос и Фергюсон. В медийном плане было бы интересно подраться с Фергюсоном. Ислам вернётся до конца года, возможно, в октябре», — рассказал Магомедов ТАСС.

При этом Али Абдель-Азиз, также представляющий интересы россиянина, назвал ещё одного бойца, с которым бы тот провёл «поединок мечты».

«Когда Макгрегор вернётся, хочу увидеть, как Махачев сломает ему шею, а не ногу», — написал Абдель-Азиз, намекая на недавнее поражение ирландца от Порье.