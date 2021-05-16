Молниеносная атака: как Оливейра нокаутировал Чендлера и завладел поясом Нурмагомедова в лёгком весе UFC

В Хьюстоне завершился турнир UFC 262. В главном поединке вечера Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде и завоевал титул в лёгком весе, который стал вакантным после ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова. Также шоу запомнилось третьим подряд поражением Тони Фергюсона и ярким нокаутом в исполнении Эдсона Барбозы.

В отличие от ряда предыдущих номерных турниров Абсолютного бойцовского чемпионата, UFC 262 не мог порадовать болельщиков сверхнасыщенным кардом. В нём значился всего один чемпионский поединок, да и количество звёздных бойцов заметно сократилось к моменту начала. Сначала Нейт Диас получил травму, вследствие чего его битва с Леоном Эдвардсом была отменена, а затем из-за коронавируса была отложена дуэль между Джеком Херманссоном и Эдменом Шахбазяном. Но даже несмотря на это, мероприятие вызвало огромный интерес у фанатов смешанных единоборств, что подтверждают хотя бы 16 тыс. болельщиков на трибунах Toyota Center.

Подобный ажиотаж был обусловлен двумя главными поединками вечера. В первом из них Тони Фергюсон собирался реабилитироваться за два подряд поражения и доказать, что по-прежнему принадлежит к элите лёгкого веса UFC. Для этого ему было необходимо побить неуступчивого Бенэила Дариуша, имевшего в активе серию из шести побед подряд, четыре из которых были одержаны досрочно. А в главном бою вечера должен был определиться наследник Хабиба Нурмагомедова в дивизионе до 70 кг. В схватке за вакантный титул встречались третий и четвёртый номера рейтинга — Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

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Что касается остальной части карда, то пусть ей и не хватало звёзд, зато готовых устроить яркое зрелище в октагоне было предостаточно. Возможно, подобное обусловлено тем, что специально для этого турнира руководство UFC увеличило сумму призовых за лучшее выступление и бой вечера с $50 тыс. до $75 тыс. Так или иначе сразу шесть поединков завершились досрочно, а тон вечеру задала первая дуэль. На протяжении неполных шести минут её участники избивали друг друга, пока Кристос Гиагос не поймал Шона Сориано на эффектное удушение Д’Арса. 31-летний американец одержал вторую победу подряд в чемпионате и стал одним из тех, кто получил денежный бонус от Даны Уайта.

Сдачей завершились и схватки с участием Андреа Ли и Андре Муниза. Американка заставила постучать сестру чемпионки в наилегчайшем весе Валентины Шевченко Антонину, а бразилец — соотечественника, обладателя чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу Роналдо Соузу. 41-летний спортсмен попался на рычаг локтя и уступил в четвёртой дуэли подряд. Таким образом, бывший первый номер рейтинга среднего веса дал понять, что его лучшие годы остались в прошлом.

Не обошлось и без красочных нокаутов. Присцила Качоэйра взяла верх над Джиной Мазани, а Джордан Райт всего за 64 секунды разобрался с Джейми Пикеттом. При этом особенное впечатление как на фанатов, так и на руководство произвело сражение Эдсона Барбозы с Шейном Бургосом. Соперники устроили яркий и кровопролитный бой, итогом которого стал уникальный нокаут в исполнении бразильца. В начале третьего раунда американец пропустил серию ударов и не подал виду, но спустя несколько секунд внезапно попятился и рухнул на канвас. Добивание было излишним.

В отличие от своего бывшего противника, Фергюсон вновь не смог выйти из клетки победителем. Битва с Дариушем хоть и включила в себя пару запоминающих эпизодов, но всё же прошла не так, как ожидали любители ММА. Бенэил решил использовать слабость своего оппонента и при малейшей возможности переводил его в партер, где владел солидным преимуществом. В середине второго раунда он и вовсе поймал Тони на скручивание пятки, но тот чудом вытерпел боль, а впоследствии выбрался из захвата.

В общем счёте Дариуш провёл по тейкдауну в каждом из трёх раундов и находился в доминирующей позиции на протяжении 12 минут 15 секунд. Неудивительно, что по истечении отведённого времени каждый из судей отдал ему все три раунда. Бенэил одержал 15-ю победу в UFC и вышел на четвёртое место в истории лёгкого дивизиона по данному показателю. Фергюсон проиграл третий раз подряд и заставил усомниться в том, что ещё способен на равных соперничать со звёздами категории.

В отличие от второго по значимости боя турнира, главный поединок получился предельно динамичным и богатым на события. Претенденты на пояс предпочли не откладывать дело в долгий ящик и с первых секунд принялись демонстрировать шоу в клетке. Размен в стойке сменился проходом Оливейры в ноги, но чуть было не завершился гильотиной в исполнении Чендлера. Обладатель чёрного пояса по бразильскому джи-джитсу вырвался, прошёл за спину и попробовал провести удушение сзади. Однако Майкл не стушевался и сначала впечатал Чарльза в канвас, а затем резким движением вышел из захвата.

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Вторая половина раунда прошла под диктовку Чендлера. Сначала он вдоволь обработал лоу-киками бёдра лежащего Оливейры, а затем провёл мощную серию в стойке. Бразилец отшатнулся к сетке, а затем потерял равновесие и упал на колени, продолжая пропускать один удар за другим. Чудесным образом ему удалось пережить шквал атак в исполнении американца.

В концовке пятиминутки было заметно, что Чендлер заметно вымотался, пытаясь досрочно завершить дуэль. Экс-чемпион Bellator тяжело дышал и выглядел изрядно «закислившимся», в то время как Оливейра смотрелся довольно бодро. И когда бойцы встретились в центре клетки, было заметно, что Майкл заметно уступает как в скорости передвижения, так и в резкости ударов. Возможно, именно поэтому молниеносная атака Чарльза застала его врасплох. Бразилец промахнулся правым прямым, зато левый хук пришёлся точно в челюсть. Американец упал на канвас, но быстро поднялся и попытался убежать от оппонента. Однако тот настиг его серией мощнейших попаданий слева. Рефери Дэн Мираглиотта некоторое время наблюдал за избиением, но затем решил вмешаться.

Чарльз Оливейра нокаутировал Майкла Чендлера во втором раунде и стал 11-м чемпионом UFC в лёгком весе, сменив на троне Хабиба Нурмагомедова. Бразилец не только получил $75 тыс. за выступление вечера, но и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата по числу досрочных побед (17). Кроме того, бразилец вошёл в историю как спортсмен, путь которого к поясу оказался самым долгим. Для этого ему потребовалось провести 11 лет в организации и принять участие в 28 схватках.