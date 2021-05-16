Макгрегор отреагировал на победу Оливейры над Чендлером

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Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262.
Макгрегор отреагировал на победу Оливейры над Чендлером
  • Reuters
  • © Troy Taormina-USA TODAY Sports

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгкой весовой категории в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Напомним, что 10 июля 2021 года ирландец проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.

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