Макгрегор отреагировал на победу Оливейры над Чендлером

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262.

«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгкой весовой категории в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Напомним, что 10 июля 2021 года ирландец проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.