Макгрегор отреагировал на победу Оливейры над Чендлером
- Reuters
- © Troy Taormina-USA TODAY Sports
«Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом UFC в лёгкой весовой категории в истории. Интересно, кто станет 12-м...» — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.
Напомним, что 10 июля 2021 года ирландец проведёт поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.