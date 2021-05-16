Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC
- Reuters
- © Troy Taormina-USA TODAY Sports
Бой проходил на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой бразильского бойца нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
Отметим, что бразилец установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боёв.
До этого рекорд принадлежал бывшему обладателю пояса в средней весовой категории англичанину Майклу Биспингу.
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