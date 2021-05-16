Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC

Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне.

Бой проходил на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой бразильского бойца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Отметим, что бразилец установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боёв.

До этого рекорд принадлежал бывшему обладателю пояса в средней весовой категории англичанину Майклу Биспингу.

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