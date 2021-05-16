Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC

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Бразильский боец смешанных единоборств (MMA) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне.
Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC
  • Reuters
  • © Troy Taormina-USA TODAY Sports

Бой проходил на стадионе «Тойота-центр» и завершился победой бразильского бойца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Отметим, что бразилец установил рекорд по наибольшему количеству поединков для завоевания титула UFC. На это ему понадобилось 28 боёв.

До этого рекорд принадлежал бывшему обладателю пояса в средней весовой категории англичанину Майклу Биспингу.

Ранее сообщалось, что Чимаев удалил все посты о семье Нурмагомедовых.

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