Шевченко уступила Ли на турнире UFC 262

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Киргизский боец смешанных единоборств (MMA) Антонина Шевченко потерпела поражение от американки Андреа Ли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 262 в Хьюстоне.
Шевченко уступила Ли на турнире UFC 262
  • Reuters
  • © Troy Taormina-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась во втором раунде.

Ли набросила треугольник ногами и почти две минуты пыталась задушить Шевченко. За восемь секунд до конца раунда киргизская спортсменка сдалась. Решающим стал рычаг локтя.

Таким образом, американка одержала 13-ю победу в ММА при пяти поражениях. У Шевченко — три поражения в ММА при восьми победах.

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