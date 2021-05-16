Шевченко уступила Ли на турнире UFC 262
- Reuters
- © Troy Taormina-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась во втором раунде.
Ли набросила треугольник ногами и почти две минуты пыталась задушить Шевченко. За восемь секунд до конца раунда киргизская спортсменка сдалась. Решающим стал рычаг локтя.
Таким образом, американка одержала 13-ю победу в ММА при пяти поражениях. У Шевченко — три поражения в ММА при восьми победах.
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