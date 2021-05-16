Глава UFC прокомментировал победу Оливейры над Чендлером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 262.

«Невероятный бой, потрясающий первый раунд. Да, Оливейра оказался сильнее, но оба бойца показали себя достойно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой бразильца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.