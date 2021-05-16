Глава UFC прокомментировал победу Оливейры над Чендлером

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 262.
Глава UFC прокомментировал победу Оливейры над Чендлером
  • Reuters

«Невероятный бой, потрясающий первый раунд. Да, Оливейра оказался сильнее, но оба бойца показали себя достойно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой бразильца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.

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