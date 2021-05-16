Глава UFC прокомментировал победу Оливейры над Чендлером
- Reuters
«Невероятный бой, потрясающий первый раунд. Да, Оливейра оказался сильнее, но оба бойца показали себя достойно», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Встреча проходила на стадионе «Тойота-центр» и завершилась победой бразильца нокаутом во втором раунде.
Таким образом, Оливейра стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.
Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.