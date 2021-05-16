Оливейра получил бонус UFC за выступление вечера

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) распределил выплаты бонусов по итогам турнира UFC 262 в Хьюстоне.

Бонус за лучший бой вечера получили представители полулёгкой весовой категории бразилец Эдсон Барбоза и американец Шейн Бургос, получив $75 тыс. каждый. Победу в этом поединке одержал Барбоза.

Бонус за выступление вечера получили бойцы лёгкой весовой категории американец Кристос Гиагос, который победил соотечественника Шона Сориано, а также бразилец Чарльз Оливейра, нокаутировавший в главном бою вечера американца Майкла Чендлера. Каждый из бойцов также получил по $75 тыс.

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.