Оливейра получил бонус UFC за выступление вечера

Короткая ссылка
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) распределил выплаты бонусов по итогам турнира UFC 262 в Хьюстоне.
Оливейра получил бонус UFC за выступление вечера
  • Reuters
  • © Troy Taormina-USA TODAY Sports

Бонус за лучший бой вечера получили представители полулёгкой весовой категории бразилец Эдсон Барбоза и американец Шейн Бургос, получив $75 тыс. каждый. Победу в этом поединке одержал Барбоза.

Бонус за выступление вечера получили бойцы лёгкой весовой категории американец Кристос Гиагос, который победил соотечественника Шона Сориано, а также бразилец Чарльз Оливейра, нокаутировавший в главном бою вечера американца Майкла Чендлера. Каждый из бойцов также получил по $75 тыс.

Ранее сообщалось, что Оливейра установил рекорд по наибольшему количеству боёв для завоевания титула UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить