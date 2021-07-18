Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC Дос Аньосу

Короткая ссылка
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом в главном бою турнира UFC Vegas 31 бросил вызов бывшему чемпиону UFC Рафаэлю Дос Аньосу.
Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC Дос Аньосу
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Ты тогда принял поединок против Рафаэля меньше чем за две недели? И сейчас я готов Дос Аньосу дать три или четыре месяца. Давай сделаем это?» — сказал Махачев после поединка Полу Фельдеру.

Бой завершился в четвёртом раунде после удушающего приёма в исполнении россиянина.

Дос Аньос в последнем поединке одержал победу над Фельдером в ноябре 2020 года. На счету бразильца 30 побед и 13 поражений. Махачев одержал восьмую победу подряд в UFC. На счету россиянина 20 побед при одном поражении.

Ранее Махачев обратился к легковесам UFC после победы над Мойзесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить