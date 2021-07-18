Махачев бросил вызов бывшему чемпиону UFC Дос Аньосу

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев после победы над бразильцем Тиаго Мойзесом в главном бою турнира UFC Vegas 31 бросил вызов бывшему чемпиону UFC Рафаэлю Дос Аньосу.

«Ты тогда принял поединок против Рафаэля меньше чем за две недели? И сейчас я готов Дос Аньосу дать три или четыре месяца. Давай сделаем это?» — сказал Махачев после поединка Полу Фельдеру.

Бой завершился в четвёртом раунде после удушающего приёма в исполнении россиянина.

Дос Аньос в последнем поединке одержал победу над Фельдером в ноябре 2020 года. На счету бразильца 30 побед и 13 поражений. Махачев одержал восьмую победу подряд в UFC. На счету россиянина 20 побед при одном поражении.

Ранее Махачев обратился к легковесам UFC после победы над Мойзесом.